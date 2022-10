Nuevos talentos de la escena electrónica mexicana llegan a la Fórmula 1

Con un crecimiento exponencial en diferentes escenarios que albergan el género electrónico a nivel mundial, la dupla de Daamitch y Lans Palm llegarán del 28 al 30 de octubre al escenario de la Fórmula 1 para hacer bailar a todos los asistentes.

Tras años de trayectoria y de cosechar reconocimiento de la industria al generar música música con la calidad presente en los Festivales más importantes del mundo como Tomorrowland, los DJ’s y productores ponen en alto el nombre de México con el objetivo de estar a la altura de los máximos exponentes como Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto, entre otros.

Platicamos con Bruno Damián Garnica y Misael Flores, quienes dan vida a Daamitch, para saber más sobre su presentación en el Gran Premio.

«Es uno de los mas grandes logros que hemos tenido, porque es uno de los más grandes eventos del año y cualquier persona daría todo por tocar y cerrar un evento tan grande. Es, sin duda, el resultado de mucho trabajo que hay detrás y es un parteaguas de lo que viene a futuro», dice Misael.

Pese al camino recorrido y los logros obtenidos, el trayecto de estos artistas no ha sido fácil, pues han tenido que sortear diversos obstáculos y uno de ellos es «la mentalidad de otros artistas. Muchas veces, nosotros tenemos un lema de ayudar y nos ayuda la gente que tiene la misma mentalidad que nosotros», expresa Misael.

En este mismo sentido, Bruno afirma que «tenemos la mentalidad de sumar, de crecer. Hemos conocido gente con la que hemos generado sinergia, promotores, lugares y justamente otro obstáculos es llegar a acuerdos para tocar en lugares donde nos nos conocen. Se habla de apoyar lo local, pero muchos lugares sólo abren las puertas a los que conocen».

Aunque para muchos, tocar en cierto festival o país sería conquistar el sueño, Misael expresa que, «personalmente, me gusta darlo todo en cada presentación como si fuera la más importante. Mi meta es que cuando estoy en performance, la gente sienta lo mismo que yo siento con la música».

En este mismo sentido, Bruno agrega que «quieren acumular experiencias en muchos países y lugares, pues la música lo es todo, así como llegar a festivales grandes como Ultra o Tommorrowland y sentir a miles de personas en un solo lugar bailando a nuestro son».

Los DJ`S

DAAMITCH

Dupla conformada por Daam y Mitch Flores, ambos apasionados por la música electrónica , urbana y que con su energía inigualable, llegan a todos los sentidos del público para ponerlos a disfrutar de un show increíble. Ellos han participado en Festivales importantes como ‘Colours of Sound’; además de tener colaboraciones importantes con fuertes exponentes de la música electrónica.

Lans Palm

(Iván Lancelot Palma Castillo)

Inició el 2022 en el álbum oficial de Revealed Recordings «Year Mix», con su lanzamiento «Hypnotized”, tema nominado en Países Bajos a una de los mejores temas «Future Rave», sonando en los mejores radio shows del mundo como Protocol Radio de Nicky Romero, Skink Radio de Showtek, Kryteria Radio de Kryder y más. Actualmente lanzó en Revealed Recordings & Bodywrmr, «n My Blood», track que sonó en esta última edición del Festival ‘Tomorrowland 2022’, en «Tomorrowland One World Radio», apoyada por David Guetta & Morten, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiesto y más.

Lans palm sumará su 5to año consecutivo presentándose este 2022 en el Gran Premio de México(F1), como artista oficial de «HEINEKEN», próximamente

lanzará su próximo tema «oomshakalaka» en uno de los mejores sellos del mundo, «Smash The House» de los hermanos belgas, Dimitri Vegas & Like Mike.

Actualmente lanzó música en el mejor sello de México «Empo & Más Label y «House District Records» en España. Además, viajará a Europa para cumplir con un pequeño tour en España, así como en Ecuador y Colombia.