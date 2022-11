Karla Souza será reconocida en los Premios PRODU 2022

La actriz y productora Karla Souza, y la periodista, escritora y presentadora María Celeste Ararás serán reconocidas por su trabajo internacional y premiadas en la Gala del Público de los Premios PRODU.



Los Premios PRODU, que reconocen la excelencia en la producción de contenidos audiovisuales en Iberoamérica, se realizará los días 9 y 10 de noviembre vía streaming, a través de premiosprodu.com.

Como parte de esta nueva edición, Premios PRODU rendirá homenaje a destacadas personalidades que han dejado huella en el cine y la televisión internacional, como la actriz y productora Karla Souza, quien será reconocida por su trabajo internacional; además, la periodista, escritora y presentadora María Celeste Ararás será premiada por Una vida dedicada al arte.

Con casi 30 años de trayectoria, Karla Souza será parte de esta Gala a través de un reconocimiento especial, además, se transmitirá una entrevista con la actriz y productora, quien asistirá de forma virtual a recibir su reconocimiento, tras convertirse en una de las figuras mexicanas con gran impacto internacional, siendo parte de grandes elencos en series estadounidenses como How to get away with murder y quien estrenará este mes su nueva película La caída.

Souza debutó como actriz infantil en 1993 en la película Aspen extreme, a partir de ahí su carrera siguió con participaciones en cintas como De Prada a nada, instrucciones no incluidas, Nosotros los nobles, uno de los más grandes éxitos taquilleros, además de ¿Qué culpa tiene el niño? con la que logró consagrar su carrera.

En telenovelas, Souza ha sido parte del elenco de historias de Televisa como Verano de amor. En series fue parte de Los héroes del Norte y La clínica, para Canal 5 y Cadenatres, respectivamente. Fuera de México, la actriz fue parte de la serie chilena El presidente y para ABC realizó Home Economics.

El premio Una vida dedicada al arte será para María Celeste Arrarás quien, con 36 años de trayectoria es considerada una de las presentadoras de televisión más poderosas en la industria, con programas de alto impacto en cadenas como Univision, Telemundo y CNN en español. Es la autora del libro El secreto de Selena, que posteriormente se convertiría en serie de televisión.

Los premios

La conducción de la Gala de los Premios PRODU 2022 estará a cargo de Andrea Serna, Alan Tacher, Jimena Gállego, Jazmín Pinedo, Laura Fernández y Felipe Colombo. A esta transmisión se sumarán personalidades invitadas.

“Es importante que los de habla hispana nos unamos y creo que PRODU está siendo pionero de esto porque une a la industria de todos estos países, con gente talentosa y productos de gran calidad. Que podamos darle una plataforma importante como son estos premios y cada vez se van agregando categorías” comenta Jimena Gállego.

Para Alan Tacher, Latinoamérica está al nivel de cualquier premio internacional y de cualquier industria: “Nos damos cuenta en la cantidad de nominaciones y premios que se entregarán. Es la segunda ocasión que participo y me siento muy agradecido por haber sido elegido para conducir nuevamente”.

Andrea Serna recordó que el la quinta edición de Premios PRODU se alzó con un galardón y ahora lo hace desde la conducción y con una nominación: “Fue un gran homenaje y reconocimiento a tantos años de carrera. Estaré acompañando en la conducción de estos premios que son una gran fiesta de Iberoamérica durante dos días, que nos permite actualizarnos y aplaudir a todos los nominados, premiados y homenajeados”.

Con esta nueva edición, que se transmitirá en premiosprodu.com, PRODU ratifica su posición como un referente en la industria audiovisual, buscando enaltecer el talento existente en la región, el cual es más visible cada año, lo que contribuye a que los ojos del mundo se dirijan hacia nuestra región.