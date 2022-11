«Santa Evita» de Salma Hayek, la gran ganadora en Premios PRODU 2022

● Santa Evita y El Rey, Vicente Fernández fueron las ficciones más premiadas con 6 y 5 galardones, respectivamente.

● Se entregaron reconocimientos especiales a Karla Souza, María Celeste Arrarás y Nadia de Santiago.

● El Gran Premio de Ficción fue para Santa Evita, de la casa productora Ventanarosa de Salma Hayek, y el Gran Premio de Entretenimiento para ¿Quién es la máscara?

● Por primera vez se entregó el Gran Premio Fenómeno de Audiencia.

Durante dos días de streaming se vivieron momentos emocionantes, pues se reconoció a grandes figuras internacionales invitadas, hubo anécdotas y reconocimientos especiales a quienes han dejado huella como Karla Souza, quien recibió el premio Crossover y María Celeste Arrarás por Una vida de dedicación artística.

México se convirtió en el país más premiado con 30 galardones y Santa Evita, producida porVentanarosa de Salma Hayek fue la producción más galardonada con 5 preseas y el Gran Premio de Ficción; ¿Quién es la máscara? 3 se llevó el Gran Premio de Entretenimiento.

“Cada vez vemos mayor especialización, mayor cantidad de temáticas en los géneros y esto nos obliga como plataforma a responder acorde a ello. Logramos una mayor definición en las categorías, principalmente de series” comentó Roko Izarra, socio y productor ejecutivo de Premios PRODU.

Para Richard Izarra, fundador y presidente de PRODU, aseguró que “el año que viene tendremos nuevas nominaciones en esta celebración, que es la más grande de la industria audiovisual castellano hablante, impulsada por nuestro motor de 34 años de operaciones como PRODU, impulsando el negocio de la televisión y los contenidos, siendo impulsores de este gran contenido, que cada vez más cruza fronteras”.

Con sedes en las ciudades de Miami y Buenos Aires, los conductores Alan Tacher, Jimena Gállego, Andrea Serna, Laurita Fernández, Felipe Colombo, Javier Ponzo y Jazmín Pinedo conversaron con nominados y ganadores que se encontraron en diversos países de la región.

Fueron 466 finalistas que contendieron en 84 categorías, sumando los reconocimientos especiales: Crossover a Karla Souza, como una de las latinas que lograron triunfar en Hollywood, Una vida de dedicación artística, a la periodista, presentadora y escritora María Celeste Arrarás, y Nuevas Miradas otorgado a Nadia de Santiago.

“Las plataformas están entendiendo que nuestra idiosincrasia se tiene que expresar en español. Pasa cada vez más y se convierte en un gran logro. Vamos a llegar más lejos con nuestra cultura. Viene una nueva era. El ingrediente que puede ayudar a una actriz latina para hacer el crossover es tener una carrera sobresaliente en tu país. Se están haciendo proyectos más genuinos y auténticos, en donde el talento latinoamericano es deseado” expresó Souza.

María Celeste Arrarás comentó: «Para mí es un gran honor recibir este reconocimiento. Un premio a la trayectoria es algo de mucho peso, porque no es un premio por un proyecto, es por el conjunto de trabajos y esfuerzos profesionales. Quiero dedicárselo a todas las personas que han estado a mi lado, los que me han cuidado en el aire, los que me han protegido, los que me han impulsado y animado. Es un premio a la carrera de todos».

La transmisión de los Premios PRODU incluyó entrevistas a talentos como Francesc Orella, Andrea Nolli, Diego Peniche, Carol Rovira, Florencia Etcheves, Jordi Frades, Lucía Méndez, Cristian Castro, Laura Bozzo, Chiky Bombom, Itatí Cantoral, Sofía Lama, Andrea Puig, Eugenio Siller, José Ron, Gabriela Cartol, Ramiro Fumazoni, Gabriel Corrado, Daniel Elbittar, Lincoln Palomeque, Lorena Meritano, Sofía Rivera y Candela Ferro.

El país con más premios fue México con 30 galardones, seguido por Argentina con 21, España con 14, Estados Unidos con 10, Colombia con seis, Chile con cinco; Brasil, Turquía, Uruguay con tres cada uno; Cuba y Venezuela con dos; Italia, Reino Unido, Ecuador, Guatemala y Perú con uno.

En cuanto a ficción, las más premiadas fueron Santa Evita con seis galardones, incluyendo el Gran Premio de Ficción; El Rey, Vicente Fernández con cinco; El marginal 5, Pálpito y La verdad – The Trusted con tres; Primate, Iosi el espía arrepentido y El primero de nosotros con dos.

Le siguieron El galán, la TV cambió, él no; Malverde, el santo patrón, Días mejores, Paraíso 2, Días de gallos, El tiempo que te doy, Naturaleza muerta, Pantanal, Los ricos también lloran, La rosa de Guadalupe, Lo que la gente cuenta, 42 días en la oscuridad, Señorita 89, Las Bravas, Cómo sobrevivir soltero, Heridas, Natural born narco, Express, Asesino del olvido, Todos mienten, Hijos del desierto, El amor está en el aire, Siempre fui yo y Zumbar con uno.

“Teníamos que estar a la altura de esta gran novela de un hecho histórico. Ha sido recibida internacionalmente, y de eso se trata la ficción, tener la posibilidad de hacer este tipo de proyectos que, no solo conmuevan al público cautivo sino al de todo el mundo” dijo Natalia Oreiro, actriz principal de Santa Evita, producción ganadora del Gran Premio de Ficción y la cual fue creada por Salma Hayek y su casa productora Ventanarosa.

El evento fue transmitido en vivo vía online a través del sitio oficial de Premiosprodu.com y todas sus redes sociales, además de E! Online, Pluto TV y una red importante de canales y plataformas digitales. De esta premiación se extraerá un especial de dos horas con los mejores momentos, que se podrá ver en canales de televisión de toda la región.

Lista completa de ganadores